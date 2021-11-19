ДБР відкрило провадження через витік документів про справу "вагнерівців".

 

Державне бюро розслідувань розпочало перевірку витоку документів щодо проведення спецоперації із затримання "вагнерівців". Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення державної таємниці.

 

 

"У мережі інтернет 18 листопада 2021 року опубліковано документи, які містять відомості щодо планування та виконання Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Службою безпеки України заходів, пов’язаних із організацією затримання на території України бойовиків ПВК «Вагнер». У межах відкритого кримінального провадження буде здійснена перевірка щодо автентичності цих документів, а також встановлено військовослужбовців, які мали доступ до цих документів та можуть бути причетні до їх витоку. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства)", - ідеться у повідомленні ДБР.

 

Напередодні матеріали внутрішнього документообігу спецслужб щодо організації спецоперації із захоплення "вагнерівців" опублікувала журналістка Яніна Соколова. Вона ствердила, що “флешку з документами було підкинуто до її робочого офісу кілька днів тому”.

 

У матеріалах ідеться про те, що заплановані на 30 липня та 1 серпня рейси Turkish Airlines, на яких мали летіти російські найманці перенесли за рішенням “вищого військово-політичного керівництва” України.

 

"Одна із найскладніших і найпрофесійніших спецоперацій в історії Європи. Наші спецслужби круті! А ще «Вагнер» - лакмус того, хто саме сидить на Банковій", - прокоментувала Соколова.

 

Представники Офісу Президента обурені публікацією матеріалів. 

 

"На мій погляд, абсолютно некоректно, тим більше у державі, що воює, коли громадяни цієї держави "вивалюють" у публічну площину методи роботи власної розвідки, розкривають алгоритми, методики і навіть абсолютно непублічні цілі роботи розвідників. Це дуже серйозний і болісний удар по наших можливостях як держави – коли відкрили конкретні факти про документування учасників війни проти України, яке проводилося з 2014 року. Наш противник тепер знає всі найважливіші нюанси того, як нашим розвідникам і спецслужбам вдавалося збирати докази винуватості росіян", - прокоментував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

 

Радник Андрія Єрмака вважає, що "наш противник тепер знає всі найважливіші нюанси того, як нашим розвідникам і спецслужбам вдавалося збирати докази винуватості росіян".

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У відповідь Соколова заявила, що її інформація лише підтверджує розслідування Bellingcat

 

"Ну, шкоду репутації країни завдає він і вся команда Зеленського своєю непрофесійністю і брехнею... Якби ця операція була втілена, повірте мені, рейтинг як країни, так і нашої розвідки та правоохоронних органів, я впевнена, були б у світі на досить високому щаблі”, - сказала Соколова у інтерв'ю "Прямому".

 

19.11.2021

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