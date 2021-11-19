Столтенберґ сподівається, що Росія дотримається прозорості з маневрами на кордоні.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг сподівається, що Росія дотримається принципу прозорості з маневрами на кордоні.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"Ми бачимо велику та незвичайну концентрацію російських військ біля кордонів України. Вкрай важливо, щоб Росія продемонструвала прозорість щодо нарощування своєї військової могутності, забезпечила деескалацію та знизила напруженість", - сказав він.

Столтенберг додав, що НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку Україні.

Раніше американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Співрозмовники видання повідомили, що вони спостерігають "незвичайні переміщення" техніки та військовиків у західному регіоні РФ. "Схоже, це не тренування. Щось відбувається", – прокоментував Майкл Кофман, директор програми досліджень Росії у некомерційній аналітичній групі CNA.

Згодом видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, котрі підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку недалеко від кордону з Україною. Знимки зробили в районі російського міста Єльня, розташованого за понад двісті кілометрів від України.

Адміністрація Сполучених Штатів Америки провела консультації зі союзними країнами щодо ситуації безпеки на кордонах України. "Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією", – заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

При тім українська розвідка не підтвердила інформації про додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною: "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано".

В армійському відомстві вважають, що оприлюднені у медіях факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій. Правдоподібно, ці маневри є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що повідомлення про масштабну передислокацію військ – "свідома дезінформація".

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація, і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", – ствердив Данілов.

Тема України та концентрації російських військ біля українського кордону обговорювалася під час недавнього візиту до Москви директора Центральної розвідувальної аґенції США (Central Intelligence Agency) Вільяма Бернса.

Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр уточнила: офіційний Київ підтверджує інформацію про концентрацію військ, але не має даних про підготовку наступу.

"У нас немає розбіжностей щодо даних, цифр і фактів з країнами-партнерами. Обговорення і дискусія точаться лише в площині їхньої інтерпретації та прогнозів", – заявила заступниця міністра.

Пані Маляр додала, що Україна відстежує активність російських військ вздовж кордону систематично – починаючи із 2014 року. "Ризик глибшого російського вторгнення існує постійно, різниться лише ступінь ймовірності такого вторгнення. Російська Федерація веде проти України війну без правил, підриваючи як зовні, так і зсередини. Тому практично завжди зберігається високий рівень внутрішньої дестабілізації та підривної активності з боку Російської Федерації", – зауважила вона.