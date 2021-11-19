Суд застосував запобіжний захід до нардепа Лероса.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Гео Леросу, колишньому членові фракції "Слуга народу", – особисте зобов'язання зі забороною виїжджати за межі України. Два тижні на тому на засіданні парламенту він показав непристойний жест Президентові Володимиру Зеленському.

Про це Лерос повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Очевидно, що на мені тестують судову систему, для того, щоб далі із легкістью «закривати» тих, хто критикує режим Зеленського... Я не збираюсь бути рабом режиму Зеленського, і нікому цього не раджу", – прокоментував Лерос.

11 листопада Леросу оголосили підозру "за грубе порушення громадського порядку в сесійній залі" та образливі висловлювання щодо вищих посадових осіб держави.

Гео Лерос також повідомив, що у п'ятницю його викликають на новий допит до Державного бюро розслідувань, і він не відкидає оголошення нової підозри. Нардеп не уточнив, про які кримінальні провадження йдеться.