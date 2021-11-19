Оновлена електричка Львів-Сянки вирушила у перший рейс.

 

Електропоїзд сполученням Львів-Сянки, який капітально оновили за 72 мільойни гривень, сьогодні, 19 листопада, вирушив у перший рейс. Про це повідомило Управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА.

 

 

Оновлений приміський електропоїзд відправився зі Львова о 9:25, до Сянок він прибуде о 13:50. У зворотному напрямку електропоїзд відправлятиметься зі Сянок о 14:50 та прибуватиме до Львова о 19:26.

 

У головних вагонах передбачені місця для людей на колісних кріслах, тут встановлено поручні, пандуси та санвузли, вхідні двері зі зручним електронним управлінням, є кнопки виклику поїзної бригади.

 

 

Для зручності людей із порушеннями зору всі вказівники дублюються шрифтом Брайля. Для пасажирів з дітьми облаштовано сповивальні столики. Також поїзд зручний для пасажирів, які мають із собою гірськолижне спорядження.

 

 

В управлінні транспорту і зв'язку ЛОДА вважають, що безбар'єрний електропоїзд буде зручним зокрема для спортсментів з інвалідністю. Справа в тому, що поблизу Сянок розташований Західний реабілітаційно-спортивний центр — одна з найсучасніших спортивних баз України та Європи, де тренуються і проводять дозвілля спортсмени з інвалідністю.

 

Капітально-відновлювальний ремонт з модернізацією електропоїзда здійснив «Київський електровагоноремонтний завод». На модернізацію цього електропоїзда «Укрзалізниця» спрямувала близько 72 мільйонів гривень, з яких 2,2 мільйона гривень — власне на облаштування елементів безбар’єрності. У складі поїзда курсує десять вагонів, повідомила пресслужба підприємства.

 

Фото facebook.com/upravlinnya.transportu.ta.zvyazku, uz.gov.ua

19.11.2021

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