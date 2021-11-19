В Україні від ковіду померло 80 тисяч людей, згідно з офіційною статистикою.

Метаральність: варіант Томаса Вулфа

Роксана Харчук

Метареальність Томаса Вулфа наштовхує на думку, що людина є джерелом і власних перемог, і власних невдач. Поразок і втрат не уникнути, повернутися до минулого, змінити його неможливо, але ангели є серед нас. Вони дають надію.