В Україні від ковіду померло 80 тисяч людей, згідно з офіційною статистикою.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 20 050 нових випадків коронавірусної хвороби. 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків ковіду зафіксували на Дніпропетровщині (1943), в Києві (1782), у Запорізькій (1187), Донецькій (1057), Полтавській (1050), Львівській (1017) областях.

 

Минулої доби в Україні зафіксували 22 304 одужання. Таким чином, статистика одужань уп'яте за тиждень випередила кількість захворювань.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

  

За добу в Україні зафіксували 725 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Загалом за весь час пандемії померла 80 231 людина.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

19.11.2021

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