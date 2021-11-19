В Україні від ковіду померло 80 тисяч людей, згідно з офіційною статистикою.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 20 050 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків ковіду зафіксували на Дніпропетровщині (1943), в Києві (1782), у Запорізькій (1187), Донецькій (1057), Полтавській (1050), Львівській (1017) областях.
Минулої доби в Україні зафіксували 22 304 одужання. Таким чином, статистика одужань уп'яте за тиждень випередила кількість захворювань.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
За добу в Україні зафіксували 725 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Загалом за весь час пандемії померла 80 231 людина.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
19.11.2021