Чудовий світ Марії Примаченко знову у Львові.

У Національному музеї ім. А. Шептицького у Львові відкрили виставку творів Марії Примаченко "Заповідаю любов" з колекції Києва та Львова.

 

 

Уперше у Національному музеї ім. А. Шептицького у Львові виставили оригінальну вишивану сорочку геніальної українки Марії Примаченко. Зміст виставки, як пише Ярина Коваль на Еспресо.Захід, склали понад 80 творів Марії Примаченко зі збірки цього музею та київських колекцій - родини Понамарчуків та благодійного фонду "Творча спадщина родини Марії Примаченко", а також світлини художниці, фільми про неї, книжки, які їй випало ілюструвати. 

 

 

Як зауважили на відкритті виставки, найважче для працівників музею було не повторитися при побудові експозиції (а дизайн її створив Роман Колодій), адже 2 роки тому тут презентували виставку робіт Примаченко з приватної колекції відомого київського колекціонера, мистецтвознавця, академіка Едуарда Димшица. 

 

"Українське народне мистецтво, й наївне малярство зокрема, як один з найяскравіших феноменів національної культури, сьогодні як ніколи згуртовує український люд, - наголошує співкураторка виставки, заввідділом народного мистецтва Національного музею у Львові  Любава Собуцька. - Роботи Марії Примаченко стали одним із символів українського спротиву і російсько-українській війні. У перші дні повномасштабного російського вторгнення увагу міжнародної спільноти було прикуто до героїчного порятунку творів Марії  Оксентіївни із охопленої полум'ям будівлі  історико-краєзнавчого музею в Іванкові, під час ворожого наступу на Київщині. Це викликало нову хвилю зацікавлення мистецькою спадщиною видатної художниці, чия творчість стала своєрідною візитною карткою України. Малярство Примаченко з потужним резонансом було представлене не лише в Києві та Львові (2022), а й у різних куточках світу - у Венеції, Лондоні, Нью-Йорку, Варшаві".

 

 

Нагадаємо, що вціліла у згаданому полум'ї картина цієї художниці "Квітки виросли коло четвертого енергоблоку" була продана на аукціоні за 500 тисяч доларів. За ці кошти фонд Сергія Притули закупив 125 бусів для військових. А після виставки у 2022 році за кошти, виручені від продажу сувенірної продукції із зображеннями фантастичних звірів і квітів Марії Примаченко, Національний музей у Львові придбав дрон для ЗСУ. 

 

15.08.2024

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