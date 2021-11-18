В Україні виявили 20,5 тисячі захворювань на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 20 591 новий випадок коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у четвер.

 

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили на Дніпропетровщині (1892), в Києві (1483), у Запорізькій (1240), Донецькій (1203) та Полтавській (1100) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

У середу шпиталізували 3907 пацієнтів. 

 

За добу зафіксували 752 летальні випадки, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 284 008 осіб.

 

Померло 79 506 людей.

 

18.11.2021

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