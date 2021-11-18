В Україні виявили 20,5 тисячі захворювань на ковід.

GRA оголошує фінал!

12 вистав-фіналістів, які потрапили в шортліст ІV Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА, з 20 листопада по 2 грудня можна буде подивитись на каналі «НСТДУ України» в YouTube та на сторінках Спілки та Фестивалю-Премії ГРА у Facebook.