В Україні виявили 20,5 тисячі захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 20 591 новий випадок коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у четвер.
Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили на Дніпропетровщині (1892), в Києві (1483), у Запорізькій (1240), Донецькій (1203) та Полтавській (1100) областях.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
У середу шпиталізували 3907 пацієнтів.
За добу зафіксували 752 летальні випадки, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 284 008 осіб.
Померло 79 506 людей.
18.11.2021