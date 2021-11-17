В Україні другу добу поспіль фіксують понад 20 тисяч одужань від ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 18 668 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.
При тім за добу зафіксували 20 211 одужань. Таким чином, число одужань учетверте за п'ять діб виявляється більшим, ніж кількість захворювань.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби в Україні шпиталізували 4 468 пацієнтів.
За вчора зафіксували 769 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Частка позитивних тестів не падає
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 3 263 417 осіб.
Померло 78 754 людини.
17.11.2021