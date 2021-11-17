В Україні другу добу поспіль фіксують понад 20 тисяч одужань від ковіду.

Досвід перечитування удосвіта

Ігор Котик

Читаючи, перечитуючи… Назва, яку з комерційного погляду привабливою аж ніяк не назвеш. Це майже як Бойченкова «Аби книжка», з тою різницею, що у випадку з Ільницьким навіть необізнаному з персоною автора читачеві має бути ясно, що мова у тій книжці йде про тексти.