В Україні другу добу поспіль фіксують понад 20 тисяч одужань від ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 18 668 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.

 

При тім за добу зафіксували 20 211 одужань. Таким чином, число одужань учетверте за п'ять діб виявляється більшим, ніж кількість захворювань.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах) 

 

Минулої доби в Україні шпиталізували 4 468 пацієнтів.

 

За вчора зафіксували 769 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Частка позитивних тестів не падає

 

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 3 263 417 осіб.

 

Померло 78 754 людини.

 

17.11.2021

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