Зеленський пообіцяв по тисячі гривень усім, хто завершить вакцинацію.

 

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що держава розробить програму, котра передбачатиме по тисячі гривень виплат для громадян, які завершать вакцинацію. Отримані "бонуси" можна буде витратити у сфері послуг.

 

 

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні у понеділок увечері.

 

Зі слів Президента, держава продовжує програми підтримки бізнесу та громадян, які постраждали від пандемії COVID-19, а також розробляє низку нових інструментів для допомоги.

 

"Це підтримка тих сфер, які постраждали від карантину найбільше, а саме: це креативний, спортивний і транспортний сектори економіки. Програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе одержати одну тисячу гривень. Швидко й зручно – через додаток «Дія»", – розповів Зеленський.

 

Згідно з повідомленням Офісу Президента, ці кошти вакциновані українці зможуть витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси.

 

Програма стартує 19 грудня. До кінця 2021 року на неї виділять приблизно 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022-го.

 

Зі слів Зеленського, тим, хто не має смартфона і додатку "Дія", зокрема людям похилого віку, держава забезпечить альтернативну можливість отримати 1 тис. грн.

 

Президент радіє, що темпи вакцинації пожвавилися. "Одним словом – молодці. Двома словами – так тримати! Давайте не знижувати темп і вакцинуватись так само або ще активніше", – закликав Зеленський.

 

16.11.2021

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