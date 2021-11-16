В Україні новий рекорд летальних випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 16 308 нових випадків коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили на Дніпропетровщині (1635), на Одещині (1549), в Києві (1481), у Запорізькій (1084) і Полтавській (1000) областях.

Втретє за чотири доби кількість одужань виявляється більшою, ніж число захворювань – за вчора зареєстрували 21 914 одужань (це, до речі, третій за значенням показник пандемії).

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

За день зафіксували 838 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це найвищий показник за час пандемії (дотеперішній максимум – 833 летальних випадки, за підсумками 8 листопада).

Динаміка летальних випадків: подобово

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 244 749 осіб.

Померло 77 985 людей.