В Україні новий рекорд летальних випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 16 308 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили на Дніпропетровщині (1635), на Одещині (1549), в Києві (1481), у Запорізькій (1084) і Полтавській (1000) областях.

 

Втретє за чотири доби кількість одужань виявляється більшою, ніж число захворювань – за вчора зареєстрували 21 914 одужань (це, до речі, третій за значенням показник пандемії).

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

За день зафіксували 838 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це найвищий показник за час пандемії (дотеперішній максимум – 833 летальних випадки, за підсумками 8 листопада).

 

Динаміка летальних випадків: подобово

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 244 749 осіб.

 

Померло 77 985 людей.

 

16.11.2021

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