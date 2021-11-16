Велика Британія підтримала Україну на тлі газового протистояння з Росією.

Борис Джонсон заявив, що Захід має зробити вибір між російським газом і підтримкою України, миру та стабільності.

 

 

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у понеділок, 15 листопада, що найближчим часом належить зробити вибір: використовувати більше російських вуглеводнів, тобто схвалити газогін «Північний потік-2», чи підтримувати Україну, мир та стабільність. Про це повідомила британська газета The Guardian. Свою заяву британський прем'єр-міністр зробив на тлі напруженості на східних кордонах Європейської Унії.

 

«Коли наші польські друзі звернулися по нашу допомогу у вирішенні інспірованої кризи на їхньому кордоні з Білоруссю, ми швидко відповіли. І ми сподіваємось, що наші друзі можуть усвідомити, що незабаром постане вибір між тим, чи отримувати чимраз більше російських вуглеводнів через нові велетенські трубопроводи, чи виступати за Україну та відстоювати справу миру та стабільності, дозвольте мені так висловитися», – зазначив Джонсон, виступаючи на бенкеті лорда-мера.

 

«Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України, це не тому, що ми хочемо протистояти Росії чи якимось стратегічним чином оточити чи підірвати цю велику країну», – додав британський прем’єр.

 

Напередодні Франція та Німеччина застерегли Росію від порушення територіальної цілісності України на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ на російсько-українському кордоні.

16.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
В алмазі з Ботсвани виявили неочікуваний мінерал
Відкриття є рідкісною можливістю зазирнути у процеси, які відбуваються у глибокій мантії, і, як наслідок, краще зрозуміти будову нашої планети.
14.11.21 | | Наука
«Ганьба!» і щастя
Юрій Андрухович
Ту осінь, а потім і зиму ми прожили під рутівські касети. І якби відтоді все пішло по-найгіршому, ті касети залишались би з нами як знак чи принаймні єдиний доказ: ні, не наснилося
12.11.21 | | Дискурси
Зміна голосу може змінити ідентичність
Жан Абітбол
Наш голос – це єдиний музичний інструмент, який є одночасно струнним і духовим. На світі є 7 млрд людей і 7 млрд унікальних голосів
12.11.21 | | Наука
Гібридна війна бацьки Лукашенка
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Олександр Лукашенко оголосив Євроунії міґраційну війну. Але чи він був у цій справі головним ініціатором? Бо єдиним вигодонабувачем від цих провокацій є Володимир Путін.
12.11.21 | | У світі
Назви гідрант сином
Ганна Улюра
Енн Тайлер пише ту саму історію, точніше: знову пише ту саму історію. Ви уже добре знаєте всі перипетії і знаєте, де і як шукати підказок до справжніх мотивів героїв, та чомусь продовжуєте читати. Тайлер – негучна авторка, яка підкуповує тим, що їй справді цікаві люди.
12.11.21 | | Штука
Прокляття вільного часу
Станіслав Комарек
У суспільстві сучасного типу заборонено добровільно бути не лише бідним, а й скромним. Ці нібито банальні факти не зашкодить іноді пригадати
12.11.21 | | Дискурси
Любов натвердо 
Тарас Прохасько
Дуже виразно бачу, як тіло міста скорочується, коцюрбиться. Залишається справжнім тільки там, де його утверджує чорно-білий скелет бруківки
11.11.21 | | Дискурси
Що розповість відбиток пальця?
Піт у відбитку пальця містить продукти метаболізму.
11.11.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.