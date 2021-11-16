Велика Британія підтримала Україну на тлі газового протистояння з Росією.

Борис Джонсон заявив, що Захід має зробити вибір між російським газом і підтримкою України, миру та стабільності.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у понеділок, 15 листопада, що найближчим часом належить зробити вибір: використовувати більше російських вуглеводнів, тобто схвалити газогін «Північний потік-2», чи підтримувати Україну, мир та стабільність. Про це повідомила британська газета The Guardian. Свою заяву британський прем'єр-міністр зробив на тлі напруженості на східних кордонах Європейської Унії.

«Коли наші польські друзі звернулися по нашу допомогу у вирішенні інспірованої кризи на їхньому кордоні з Білоруссю, ми швидко відповіли. І ми сподіваємось, що наші друзі можуть усвідомити, що незабаром постане вибір між тим, чи отримувати чимраз більше російських вуглеводнів через нові велетенські трубопроводи, чи виступати за Україну та відстоювати справу миру та стабільності, дозвольте мені так висловитися», – зазначив Джонсон, виступаючи на бенкеті лорда-мера.

«Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України, це не тому, що ми хочемо протистояти Росії чи якимось стратегічним чином оточити чи підірвати цю велику країну», – додав британський прем’єр.

Напередодні Франція та Німеччина застерегли Росію від порушення територіальної цілісності України на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ на російсько-українському кордоні.