Комісія ВР вважає причиною Іловайської трагедії неналежну оборону країни.

 

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає, що основною причиною, котра спричинила до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни.

 

 

Про це під час брифінгу повідомила заступниця комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова ТСК ВР Мар'яна Безугла, повідомляє "Укрінформ".

 

"ТСК вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни, як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії", - зазначила Безугла.

 

В оприлюднених висновках ТСК наголошується, що Іловайська трагедія мала важкі наслідки не лише з військової, а й із політичної точки зору.

 

"ТСК встановила, що Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, а й не менш важкі політичні наслідки для країни. Вона стала фоном зустрічі президентів України та Російської Федерації, що відбулася 26 серпня 2014 року в Мінську, і в значній мірі визначила підписання 5 вересня 2014 року "Мінських домовленостей", які неоднозначно сприймаються як мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і мешканцями всієї України. А також прийняття 16 вересня того ж року не менш спірного Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", - зазначила депутатка.

 

Вона перелічила чинники, котрі, на думку ТСК, значною мірою зумовили події під Іловайськом, зокрема: невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями; помилкові кадрові рішення і дії політично-військового керівництва; невжиття політичним і військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування Іловайського угруповання та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських житті.

 

Члени ТСК у висновках також наголосили, що керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ часів Іловайської трагедії системно протидіяло та блокувало роботу попередньої комісії ВР з цього питання.

 

Безугла запевнила, що ТСК продовжить роботу з цього питання, після чого будуть оприлюднені всі висновки та пропозиції щодо напрацювання нормативних актів.

 

15.11.2021

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