Прем'єр оголосив про подолання піку пандемійної хвилі.

 

В Україні другий тиждень спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19 та зниження основних негативних показників.

 

 

Про це йшлося на селекторній нараді, організованій Офісом Президента.

 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за минулий тиждень виявлено 139,9 тис. нових випадків, а тижнем раніше – 152 тис. Наразі зайнято 50 тис. 962 ліжко-місця, натомість минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700, повідомила пресова служба ОП.

 

За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб порівняно з 34 тис. позаминулого тижня.

 

Зі слів Дениса Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації.

 

Голова уряду повідомив, що Вінницька область за показниками захворюваності наближається до «червоної» зони. Водночас Луганська й Херсонська області можуть перейти у "жовту" зону, якщо збережеться позитивна динаміка.

 

Також в Україні зберігаються високі темпи вакцинації – за минулий тиждень виконали понад 1,6 млн щеплень.

 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що в регіонах покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень. Наразі вирішується питання постачання рідкого кисню із Запорізької та Львівської областей до лікувальних закладів Хмельницької області.

 

Учасники наради обговорили структуру програми підтримки малого та середнього бізнесу в умовах посилення карантинних заходів.

 

Представники Національної поліції та СБУ доповіли про заходи з протидії фальсифікації ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію. За фактами виготовлення та продажу сертифікатів минулого тижня відкрили 16 кримінальних проваджень та оголосили чотири підозри.

 

Президент звернувся до Національної поліції та Міністерства інфраструктури з закликом запобігти підробці ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію туристичними операторами.

  

15.11.2021

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