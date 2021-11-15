Партію "Слуга народу" очолила Олена Шуляк.

Партію "Слуга народу" очолила заступниця голови парламентської фракції "СН" Олена Шуляк.

Про це повідомила прессекретар фракції Юлія Палійчук у Telegram.

"Таке рішення ухвалив партійний з'їзд 15 листопада. Кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду", – поінформувала Палійчук.

Тиждень тому Олександр Корнієнко, якого нещодавно обрали першим заступником Голови Верховної Ради, повідомив про рішення скласти повноваження голови президентської партії "Слуга народу".

Корнієнко ствердив, що хоче зосередитися над реформою роботи парламенту, а це "вимагає повної віддачі, роботи 24/7".

"Я скликаю з'їзд "Слуги народу". Він відбудеться у Києві, відповідно до карантинних обмежень. Саме цей з'їзд обере мого наступника чи наступницю", – заявив віцеспікер.