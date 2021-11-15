Партію "Слуга народу" очолила Олена Шуляк.

 

Партію "Слуга народу" очолила заступниця голови парламентської фракції "СН" Олена Шуляк.

 

 

Про це повідомила прессекретар фракції Юлія Палійчук у Telegram.

 

"Таке рішення ухвалив партійний з'їзд 15 листопада. Кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду", – поінформувала Палійчук.

 

Тиждень тому Олександр Корнієнко, якого нещодавно обрали першим заступником Голови Верховної Ради, повідомив про рішення скласти повноваження голови президентської партії "Слуга народу".

 

Корнієнко ствердив, що хоче зосередитися над реформою роботи парламенту, а це "вимагає повної віддачі, роботи 24/7".

 

"Я скликаю з'їзд "Слуги народу". Він відбудеться у Києві, відповідно до карантинних обмежень. Саме цей з'їзд обере мого наступника чи наступницю", – заявив віцеспікер.

 

15.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
В алмазі з Ботсвани виявили неочікуваний мінерал
Відкриття є рідкісною можливістю зазирнути у процеси, які відбуваються у глибокій мантії, і, як наслідок, краще зрозуміти будову нашої планети.
14.11.21 | | Наука
Подорожній Аґнон
Василь МАХНО
В офіційних установах англійська мова змінила, як вартовий змінює втомленого напарника, турецьку, але кури відкликалися на гебрейську, арабську, грецьку чи навіть їдиш
13.11.21 | | Дискурси
Зміна голосу може змінити ідентичність
Жан Абітбол
Наш голос – це єдиний музичний інструмент, який є одночасно струнним і духовим. На світі є 7 млрд людей і 7 млрд унікальних голосів
12.11.21 | | Наука
Гібридна війна бацьки Лукашенка
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Олександр Лукашенко оголосив Євроунії міґраційну війну. Але чи він був у цій справі головним ініціатором? Бо єдиним вигодонабувачем від цих провокацій є Володимир Путін.
12.11.21 | | У світі
Назви гідрант сином
Ганна Улюра
Енн Тайлер пише ту саму історію, точніше: знову пише ту саму історію. Ви уже добре знаєте всі перипетії і знаєте, де і як шукати підказок до справжніх мотивів героїв, та чомусь продовжуєте читати. Тайлер – негучна авторка, яка підкуповує тим, що їй справді цікаві люди.
12.11.21 | | Штука
Любов натвердо 
Тарас Прохасько
Дуже виразно бачу, як тіло міста скорочується, коцюрбиться. Залишається справжнім тільки там, де його утверджує чорно-білий скелет бруківки
11.11.21 | | Дискурси
Що розповість відбиток пальця?
Піт у відбитку пальця містить продукти метаболізму.
11.11.21 | | Наука
Не хейти антивакцинатора
Олександр ЯБЧАНКА
Кожен має усвідомити свою частину відповідальності і зробити те, що піде на користь, або бодай не робити того, що зашкодить іншим. 
11.11.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.