Суд над Саакашвілі відкладено до 2 грудня.

Суддя відмовився проводити процес без присутності підсудного.

У понеділок, 15 листопада, не відбулося запланованого раніше засідання суду в справі експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі. Суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі відмовився проводити процес через відсутність підсудного. Як повідомив інформаційний портал NewsGeorgia, підсудний звинувачується у нецільовій витраті бюджетних коштів на суму 8,8 мільйона ларі.

«Чергове судове засідання у справі про розтрату державних коштів суддя призначив на друге грудня. Ми, як і раніше, не знаємо, чи доставить Спеціальна пенітенціарна служба Саакашвілі до суду», – розповів журналістам адвокат колишнього грузинського лідера Дмитрій Садзаглішвілі.

Як зазначив адвокат, суддя відмовився проводити судові процеси над його підзахисним у цій справі у в'язниці, попри таку пропозицію Міністерства юстиції. «Вам відомо, що Спеціальна пенітенціарна служба не доставила Михайла Саакашвілі до суду. Було запропоновано проводити судові засідання у в'язниці чи дистанційно. Сьогодні суддя обговорив це питання і заявив однозначно, що він не має наміру проводити процеси у в'язниці. Позиція влади зрозуміла, вони бояться появи в суді Михайла Саакашвілі. Вони бояться його публічних заяв. Це політичний процес», – зазначив Садзаглішвілі. Він також додав, що питання проведення дистанційних судових процесів поки що залишається відкритим.

Напередодні пенітенціарна служба Грузії знову відмовила Саакашвілі у присутності на засіданні суду, заявивши про труднощі зі залагодженням безпеки підсудного та запропонувавши дистанційне підключення обвинуваченого до процесу або перенесення процесу до в’язниці. Чиновники пенітенціарної служби покликаються на евентуальну змову та масові заворушення, які можуть влаштувати прихильники Саакашвілі.

Нагадаємо, що Міхеїла Саакашвілі, який має громадянство України, затримали першого жовтня у Грузії, куди він повернувся незадовго до першого туру муніципальних виборів. Експрезидент спочатку перебував у в'язниці міста Руставі, де оголосив голодування, оскільки вважає себе політичним ув'язненим. А восьмого листопада його перевели до тюремної лікарні у Тбілісі.