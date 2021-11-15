Генсек НАТО Єнс Столтенберґ: В Альянсі немає консенсусу щодо українського членства.

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що члени Альянсу не мають консенсусу щодо приєднання України до Організації Північноатлантичного договору. 

 

 

Про це він заявив під час інтерв'ю на американському телеканалі HBO. Журналіст поставив Столтенбергу низку гострих запитань, які стосуються України.

 

"Якщо Росія нападе на Україну, що робитиме НАТО?" – поцікавився в інтерв'ю журналіст, додавши, що Президент Зеленський прагне приєднання країни до Альянсу.

 

У відповідь генсек зазначив, що Альянс уважно стежить за «незвичайними» переміщеннями російських військ поблизу кордону України. "Минулого тижня я зустрічався з Президентом Зеленським та ще раз висловив підтримку з боку НАТО територіальної цілісності й суверенітету України. Я знаю, що він хоче більшого… Він хоче повного членства", – цитує аґенція "Укрінформ".

 

"Він хоче реального повноцінного захисту від Росії, – уточнив Свон. – Україні обіцяли членство в НАТО ще у 2008 році, але нічого не сталося. На них напали, їхню територію захопили… Вона й досі захоплена Росією".

 

На думку Столтенберга, неправильно говорити, що нічого не сталося: "Україна не є членом НАТО, але передусім ми зміцнили наше партнерство, і ми працюємо з ними набагато тісніше".

 

Він уточнив: оскільки Україна не є частиною Альянсу, то не підпадає під дію положення про колективну оборону – 5-ї статті Північноатлантичного договору.

 

"Аби бути членом НАТО, потрібно відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм з модернізацією, боротьбою з корупцією, але щоб стати повноправним членом, на це мають погодитися всі 30 членів Альянсу, а в нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України до вступу", – пояснив Столтенберг.

 

На це ведучий зауважив, що може згадати країни у складі НАТО, уряди яких "глибоко корумповані й недемократичні". Насправді, на думку Свона, країни Заходу не хочуть воювати з Росією, провокувати її. "І це небезпечний урок, адже Путін бачить: аби зупинити вступ країни в НАТО, треба на неї напасти".

 

Столтенберг натомість указав, що Росія протестувала проти кожного розширення НАТО, але попри її критику нещодавно до Альянсу вступили Північна Македонія та Чорногорія.

 

"Невже вони просунутіші?" – іронічно зауважив Свон, висловивши також сумнів у демократичності Туреччини, яка є членом НАТО.

 

15.11.2021

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