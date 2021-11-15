В Україні найменша кількість добових випадків ковіду за чотири тижні.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 10 802 нові випадки коронавірусної хвороби. Це найменша за чотири тижні кількість добових випадків, зафіксованих українськими лабораторіями.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Харківській (829), Миколаївській (844) та Запорізькій (737) областях.

 

Водночас, минулої доби зафіксували 11 219 одужань. Таким чином, вдруге за три доби в Україні виявили більше одужань від коронавірусної хвороби, ніж нових захворювань (до цього моменту впродовж трьох місяців статистика захворювань переважала).

 

За добу шпиталізували 2798 осіб.

 

Динаміка шпиталізацій (середнє за сім діб)

 

Минулої доби зафіксували 442 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 228 441 особа.

 

Померло 77 147 людей.

 

15.11.2021

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