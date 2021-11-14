За добу в Україні виявили 14,5 тисячі випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 14 490 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050) і Запорізькій (1029) областях.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

 

Минулої доби шпиталізували 4881 особу. 

 

Водночас одужало 11 146 людей.

 

Відзначимо, що добою раніше в Україні вперше за три місяці зафіксували більше одужань від коронавірусної хвороби, ніж нових захворювань (23 572 захворіло, 25 415 одужало).

 

Динаміка летальних випадків ковіду

 

Минулої доби зафіксували 403 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні померло 76 705 людей.

 

Загалом захворіло 3 217 639 осіб.

 

14.11.2021

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