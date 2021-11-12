В Україні виявили 24 тисячі нових захворювань на ковід і 22 тисячі одужань.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 24 058 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім зафіксовано 21 941 одужання.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили на Дніпропетровщині (1867), на Одещині (1816), у Києві (1802) і на Донеччині (1348).

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

За вчора в Україні шпиталізували 4318 пацієнтів.

 

Упродовж доби зафіксували 750 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби, – це четвертий за значенням показник за весь час пандемії.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 179 577 осіб.

 

Померло 75 607 людей.

 

12.11.2021

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