В Україні виявили 24 тисячі нових захворювань на ковід і 22 тисячі одужань.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 24 058 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім зафіксовано 21 941 одужання.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я України.

Найбільшу кількість добових випадків виявили на Дніпропетровщині (1867), на Одещині (1816), у Києві (1802) і на Донеччині (1348).

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

За вчора в Україні шпиталізували 4318 пацієнтів.

Упродовж доби зафіксували 750 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби, – це четвертий за значенням показник за весь час пандемії.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 179 577 осіб.

Померло 75 607 людей.