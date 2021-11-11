Мешканцям Івано-Франківщини придбали майже двісті кисневих концентраторів.

 

Для допомоги мешканцям Івано-Франківщини, які перехворіли ковідом у важкій формі, сьогодні, 11 листопада, передали 191 кисневий концентратор, придбаний за кошти держбюджету, повідомила пресслужба Івано-Фраківської облдержадміністрації.

 

 

Це вже третя доставка в область. Загалом область отримала 791 концентратор вартістю 23,9 мільйона гривень за кошти цільової субвенції з держбюджету, повідомив директор обласного департаменту охорони здоров’я Ігор Дмитренко.

 

Він повідомив, що ці концентратори надаватимуть пацієнтам для користування удома для реабілітації після Covid-19.

 

«Концентратори можуть використовувати ті пацієнти, які захворіли й перенесли важку форму Covid-19. Після того, як їх виписали з лікувального закладу, протягом двох-трьох місяців вони в домашніх умовах користуватимуться цими концентраторами для того, щоб комфортно себе почувати й щоб нормально працювали легені», – повідомив Ігор Дмитренко.

 

 

Для того, щоб отримати концентратор, за його словами, пацієнту необхідно буде укласти відповідний договір із медичним закладом.

 

Фото if.gov.ua

11.11.2021

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