Мешканцям Івано-Франківщини придбали майже двісті кисневих концентраторів.

Для допомоги мешканцям Івано-Франківщини, які перехворіли ковідом у важкій формі, сьогодні, 11 листопада, передали 191 кисневий концентратор, придбаний за кошти держбюджету, повідомила пресслужба Івано-Фраківської облдержадміністрації.

Це вже третя доставка в область. Загалом область отримала 791 концентратор вартістю 23,9 мільйона гривень за кошти цільової субвенції з держбюджету, повідомив директор обласного департаменту охорони здоров’я Ігор Дмитренко.

Він повідомив, що ці концентратори надаватимуть пацієнтам для користування удома для реабілітації після Covid-19.

«Концентратори можуть використовувати ті пацієнти, які захворіли й перенесли важку форму Covid-19. Після того, як їх виписали з лікувального закладу, протягом двох-трьох місяців вони в домашніх умовах користуватимуться цими концентраторами для того, щоб комфортно себе почувати й щоб нормально працювали легені», – повідомив Ігор Дмитренко.

Для того, щоб отримати концентратор, за його словами, пацієнту необхідно буде укласти відповідний договір із медичним закладом.

Фото if.gov.ua