На Франківщині у шести лікарнях заповненість хворими на Covid-19 перевищила 95%.

На Івано-Франківщині завантаженість ліжко-місць хворими на COVID-19 складає 64,14%. Проте у шести лікарнях заповненість становить 95-100%. Про це повідомив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук.

«З початку епідсезону збільшилась кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Система охорони здоров‘я області перевантажена. Зростання захворюваності відмічається у всіх районах області. Найгірша ситуація спостерігається в Богородчанській, Франківській, Рогатинській, Коломийській, Снятинській, Городенківській, Калуській, Надвірнянській та Долинській громадах», - повідомив він.

За його словами, завантаженість ліжко-місць в лікувальних закладах області становить 64,14%. Проте у шести медичних закладах завантаженість становить 95 і більше відсотків: в Івано-Франківській міській клінічній лікарні № 1 заповненість сягнула 100%, в Івано-Франківській ЦМКЛ – 95%, обласному фтизіопульмонологічному центрі – 95%, Калуській районній лікарні – 95%, Коломийській інфекційній лікарні – 95%, Тлумацькій ЦРЛ – 98%.

«Сьогодні може бути така ситуація, що інші заклади будуть заповнюватися в геометричній прогресії. Сьогодні у нас в реанімаціях — 105 людей, під апаратами ШВЛ – 29 хворих», – прокоментував Савчук.

Загалом на Івано-Франківщині, за даними в.о. директора обласного департаменту охорони здоров’я Володимира Дзьомбака, медичну допомогу «ковідним» хворим надають у 23 лікувальних закладах, де розгорнуто 2549 ліжок, 97,7 % яких забезпечені киснем.

«Ми від початку жовтня додали у ті лікарні, які надають допомогу, ще 1 076 ліжок. Ці речі говорять про те, що досить не просто зараз медикам. Найбільше хвилює те, що не так багато лікарень залишилися, які ми можемо залучити для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19», – повідомив Володимир Дзьомбак.

За його словами, епідситуація в області постійно ускладнюється. Щоденно додається по кілька сотень хворих на COVID-19, третина з яких потребує госпіталізації, при чому з важкими ускладненнями.

«Незважаючи на готовність медиків надавати цілодобову якісну медичну допомогу, їх потенціал та матеріально-технічна база лікарень не безрозмірні», – зазначив Володимир Дзьомбак.

Відтак медики одноголосно закликають краян вакцинуватися, щоб убезпечити себе від складного перебігу хвороби у разі інфікування коронавірусною інфекцією.

«Не варто гаяти часу та випробовувати своє здоров’я, прийдіть у найближчий пункт чи центр вакцинації, отримайте щеплення від коронавірусу та вбережіть себе від цієї хвороби», – сказав Володимир Дзьомбак.

Фото facebook.com/ifolc, suspilne.media