Минулої доби в Україні виявили майже 25 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 24 747 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.
Графіки демонструють, що пандемія в Україні пішла на спад. Коефіцієнт R₀ тримається нижче одиниці (0,96); це означає, що на 100 виявлених минулого тижня випадків ковіду припадає 96 нових заражень поточного тижня.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби шпиталізували 4778 осіб.
Упродовж доби зафіксували 652 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка шпиталізацій (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 155 519 осіб.
Померло 74 857 людей.
11.11.2021