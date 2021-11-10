Німецькі соціал-демократи пропонують використати Україну для вирішення міґраційної кризи.

Україна, за їхнім задумом, мала б тимчасово прийняти біженців, які наразі перебувають біля білорусько-польського кордону.  

 

 

Речник із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Нільc Шмід (Nils Schmid) запропонував залучити Україну до вирішення міґраційної кризи, яку диктаторський режим Олександра Лукашенка створив на  білорусько-польському кордоні. Згідно з його пропозицією, ті тисячі міґрантів з Близького сходу, які наразі перебувають біля кордону й намагаються прорватися з Білорусі на територію Польщі, а потім і до Німеччини, слід скерувати «до третьої країни за межами ЄУ».

 

«Є міркування поговорити про це з сусідніми країнами, такими як Україна. Тоді ми можемо дати зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапляє до ЄУ», – розповів Шмідт у інтерв’ю німецькому радіо Deutschlandfunk у середу, 10 листопада.

 

Згідно з цим планом, біженці перебуватимуть у спеціальних таборах, наприклад, на теренах України, допоки міґраційні органи країн-членів Євроунії ухвалюють рішення щодо евентуального надання азилю.

 

У цьому ж інтерв’ю Нільc Шмід  розкритикував дії польських прикордонників, які силою повернули біженців за смугу кордону, після того, як ті  прорвалися через прикордонний паркан.  «Ідея про те, що для захисту ЄУ використовуються незаконні заходи, підриває те, за що виступають ЄУ і Польща. Звісно, ми не можемо просто так піддатися тиску, відкрити кордони й запустити людей до нас. Ми потребуємо для цього врегульованої практики. І для цього Польща потребує підтримки ЄУ. Але вона водночас також повинна дотримуватися міжнародних норм у царині захисту біженців», – додав він.

 

Під допомогою Євроунії, Шмідт, зокрема розуміє скоординовані й рішучі спільні кроки для запобігання притоку біженців до Білорусі повітряним шляхом. «Потрібно подумати про відкликання прав на зліт і посадку для авіакомпаній, які літають із країн, які не перешкоджають цим рейсам. ЄУ має посилати дуже сильні сигнали, що ми не залишимо Польщу наодинці», – застеріг політик.

10.11.2021

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