Минулої доби в Україні виявили 23 тисячі випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 23 283 нові випадки коронавірусної хвороби. 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили на Дніпропетровщині (1792), в Києві (1740), у Харківській (1719), Полтавській (1591) та Одеській (1572) областях.

 

Графіки демонструють, що пандемія в Україні вийшла на плато. Якщо порівнювати статистику тиждень до тижня, то помітно, що статистика захворювань пішла на спад. Коефіцієнт R₀ тримається нижче одиниці (0,989); це означає, що на 100 виявлених минулого тижня випадків ковіду припадає 99 нових заражень поточного тижня.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби в Україні шпиталізували 5696 осіб.

 

За вчора зафіксували 816 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Таким чином, статистика летальних випадків другу добу поспіль перевищує вісім сотень.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 130 772 особи.

 

Померло 74 206 людей.

 

10.11.2021

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