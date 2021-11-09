Зеленський обговорив із Дудою провокації на польсько-білоруському кордоні.

 

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Під час бесіди керівники держави обговорили міґрантські провокації на польсько-білоруського кордоні. 

 

 

"Сторони обмінялися думками щодо складної ситуації, яка склалася на польсько-білоруському кордоні. Голова Української держави поінформував про безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні й ті заходи, що здійснюються та вживатимуться для його належного захисту", – поінформувала пресова служба ОП. 

 

Президенти надали особливої уваги координації позицій сторін щодо протидії проєкту "Північний потік – 2". Співрозмовники були одностайні в оцінках Nord Stream 2 передусім як безпекової загрози та підтвердили непохитну налаштованість на подальшу протидію проєкту.

 

"Це в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", – зазначив Зеленський.

 

Керівники держав обговорили перспективні проєкти співпраці в енергетичній сфері, зокрема щодо налагодження альтернативних шляхів постачання газу.

 

Володимир Зеленський поінформував Анджея Дуду про розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави.

 

Окремо Президент України торкнувся питання забезпечення свободи пересування в нинішніх складних епідемічних умовах. Він висловив переконання, що для громадян України не будуть запроваджені додаткові обмеження для в’їзду до Польщі.

 

Керівник Української держави окремо порушив питання збільшення квоти дозволів для українських автомобільних перевізників.

 

Лідери домовилися про обмін візитами та проведення низки заходів, присвячених знаковим ювілейним датам українсько-польських взаємин, – 30-річчю визнання Польщею незалежності України, встановлення дипломатичних відносин та підписання Договору про дружбу і співробітництво.

 

09.11.2021

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