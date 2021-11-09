Курс біткоїна встановив черговий рекорд.

Фінансові аналітики прогнозують подальше зростання криптовалюти.

Зранку у вівторок, дев’ятого листопада, курс біткоїна вийшов на новий історичний максимум, досягнувши вартості 68,5 тис. доларів. Щоправда, згодом курс криптовалюти трохи опустився до рівня 67,947 тис. доларів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

За попередню добу біткоїн подорожчав на три відсотки, а за минулий тиждень – на 11 відсотків. Це випливає з даних криптобіржі CoinDesk.

Після біткоїна свій історичний максимум оновила й інша криптовалюта – Ethereum. Її ринкова ціна наблизилася до 4,8 тис. доларів, а частка на ринку досягла 18,5%. Наразі біткоїн займає його левову частку – 41,7%.

За останні п'ять днів великі власники першої криптовалюти збільшили вкладення в біткоїн на 2,8 мільярда доларів. За цей період інвестори придбали 43 тисячі біткоїнів.

Фінансові аналітики вважають, що наразі триває активний період накопичення криптовалюти. Біткоїн дорожчає другий місяць поспіль, причому у жовтні криптовалюта зросла в ціні приблизно на 40% – із 43,8 до 61,3 тис. доларів. При цьому фінансові експерти прогнозують подальше зростання біткоїна.