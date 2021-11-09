Пандемія подолала новий рекорд смертності в Україні – 833 померлих за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 18 988 нових випадків коронавірусної хвороби. За добу зафіксували 833 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби – це новий рекорд пандемії.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я України.

Найбільшу кількість захворювань виявили у Дніпропетровській (2042 захворювання), Одеській (1516), Львівській (1352), Харківській (1314) областях і в Києві (1204).

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Найбільше летальних випадків зафіксували на Донеччині (89 померлих), на Сумщині (67), на Полтавщині (64) і в Києві (53).

Нагадаємо, попередній максимум смертності фіксували за підсумками 5 листопада – тоді було 793 померлих.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 107 489 осіб.

Померло 73 390 людей.