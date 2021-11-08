Москва відкинула пропозицію зустрітися "нормандською четвіркою" цього тижня.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що офіційна Москва не планує переговорів "нормандської четвірки" цього тижня, і дата зустрічі міністрів закордонних справ не визначена.

Про це повідомляє російська інформаційна аґенція tass.ru.

Лавров сказав, що голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан пропонував провести зустріч 11 листопада. "11 листопада нічого не буде, якихось нових дат ми не обговорюємо насамперед тому, що спочатку нам необхідно зрозуміти, який буде продукт такої зустрічі, який буде її результат, і наскільки її результат буде спиратися на виконання українською стороною всіх попередніх рішень у "нормандському форматі", — сказав голова МЗС Росії.

Сергій Лавров нагадав, що Росія направила партнерам по "Нормандському формату" проєкт підсумкового документа можливої зустрічі, й офіційна Москва досі чекає відповіді.

Лавров додав, що він 11 листопада має "дуже щільну програму". "Ми направили додаткові аргументи, щоб зайнятися не плануванням заходів для галочки, а зайнятися питанням по суті", — повідомив російський міністр.

Тимчасом Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що офіційний Берлін виступає за якнайшвидше проведення зустрічі у "нормандському форматі".

"На цей момент я можу лише сказати, що ми продовжуємо дуже інтенсивно працювати над тим, щоб така зустріч у "нормандському форматі" відбулася за участі всіх чотирьох міністрів… Але квартет потребує чотирьох гравців, які мають спільно грати. Франція, Німеччина й Україна готові до зустрічі, ми сподіваємося, що і росіяни також", — сказала речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

Зассе нагадала про телефонну розмова канцлера ФРН Анґели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона з російським президентом Володимиром Путіним у жовтні, під час якої йшлося про необхідність якомога скоріше скликати таку зустріч з метою зробити вкрай необхідні кроки для вирішення конфлікту між Росією й Україною. Наразі, за її словами, Берлін має листа від російської сторони з "пропозиціями".

Вона додала, що наразі дата зустрічі не визначена. Зустріч мала би відбутися у Берліні, адже попередні переговори проходили у Парижі. Німеччина, Франція та Україна неодноразово говорили про необхідність проведення зустрічей, натомість Москва постійно висуває умови, котрі гальмують процес.

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров звинуватив Росію у зриві переговорного процесу.

"Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в "нормандському форматі". Україна ж, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів і лідерів найближчим часом. Ми вважаємо, що суть переговорів – отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку перемовин, це ставить під питання сам переговорний процес. Закликаємо Москву співпрацювати. Донбас очікує на мир, і Росія повинна зробити свій внесок у його досягнення", — зазначив Никифоров, згідно з повідомленням ОП.