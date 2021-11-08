Корнієнко складає повноваження голови партії "Слуга народу".

Олександр Корнієнко, якого нещодавно обрали першим заступником Голови Верховної Ради, вирішив скласти повноваження голови президентської партії "Слуга народу".

Про це Корнієнко повідомив у відеозверненні. Його поширила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Корнієнко хоче зосередитися над реформою роботи парламенту, а це "вимагає повної віддачі, роботи 24/7".

"Я скликаю з'їзд "Слуги гароду". Він відбудеться у Києві, відповідно до карантинних обмежень. Саме цей з'їзд обере мого наступника чи наступницю", — заявив віце-спікер.

19 жовтня 2021 року Корнієнко став першим заступником голови Верховної Ради. Тоді він заявляв, що не планує полишати посаду голови партії, бо законодавство не забороняє очолювати політсилу під час роботи віцеспікером.

У команді "Слуги народу" готуються призначити керівником партії Олену Шуляк.

Зокрема, народний депутат Олександр Качура повідомив, що рекомендуватиме саме кандидатуру Шуляк. "Щось мені підказує, що таке рішення з'їзд партії підтримає, і саме Олена Шуляк стане новою головою партії", - написав Качура у telegram.

Співрозмовники Hromadske стверджують, що для багатьох крок Корнієнка - несподіванка.

"Я не міг повірити своїм очам. Що? Чому міняють? Чому Олена Шуляк? Лідер партії, партійне будівництво — цього все життя треба вчитися. Але кадрова політика Банкової така: "О, нам вона подобається, зробімо її головою партії", — розповів співрозмовник.