Росію зірвала обіцянку щодо додаткових поставок газу до Європи.

Через це ціни на газ в ЄУ знову скочили догори.

 

 

Ціни на газ у Європі знову зросли через невиконання Росією обіцянки забезпечити збільшення поставок. Про це повідомила інформаційна аґеція Bloomberg. Згадану обіцянку давав президент Росії Володимир Путін наприкінці жовтня.

 

Вартість газу в Європі зросла на 9,7 відсотка, оскільки обсяги поставок з Росії залишилися значно нижчими за обіцяні. Наразі газ торгується за ціною 935 доларів за тисячу кубометрів, за даними лондонської біржі ICE. У понеділок, восьмого листопада ключовий російський газогін «Ямал-Європа», який використовується для поставок палива до Польщі та Німеччини, зупинив транспортування.

 

Як вже повідомляло наше видання, 27 жовтня на нараді з питань освоєння ресурсного потенціалу півострова Ямал Володимир Путін доручив російському державному концерну «Газпром» зайнятися запомповуванням газу до підземних сховищ Європи.

 

«Після закачування газу до російських підземних сховищ "Газпрому" необхідно розпочати планову роботу щодо підвищення обсягу газу в європейських ПСГ, у тому числі в Австрії та Німеччині», – процитувало слова російського лідера інформаційне агентство Interfax. За словами Путіна, це має допомогти російській компанії виконувати контрактні зобов'язання перед європейськими споживачами і створити "сприятливішу ситуацію на енергетичному ринку Європи в цілому"».

 

Глава «Газпрому» Олексій Міллер пообіцяв, що концерн розпочне додаткове постачання газу восьмого листопада. Утім «Газпром» не забронював додаткових потужностей на аукціонах для постачання до Європи.

 

«Це викликає розчарування, оскільки газовий ринок потребує додаткових постачань. Якщо Росія не збільшить поставок, то ми можемо побачити подальше підвищення цін», — заявив старший трейдер нідерландської енергетичної компанії PZEM Нік ван Кутерен (Niek van Kouteren).

 

Однак деякі трейдери сподіваються, що «Газпром» все ж таки почне постачати більше газу до Європи в найближчі кілька днів. «Можливо, їм знадобиться ще день, щоб скерувати потоки на експорт, і нам слід дочекатися ознак того, що може статися у вівторок, перш ніж повністю зневіритися», – заявив аналітик S&P Global Platts Джеймс Гактеп (James Huckstepp). При цьому він наголосив, що експортні можливості «Газпрому» залишаться обмеженими без викупу додаткових транспортних потужностей у Польщі чи Україні.

08.11.2021

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