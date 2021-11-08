Із понеділка невакцинованих починають відсторонювати від роботи.

 

Із понеділка, 8 листопада, набув чинності наказ про відсторонення від роботи працівників закладів освіти і чиновників через відмову від вакцинації проти COVID-19.

 

 

Про це під час онлайн-брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує УНІАН.

 

"Сьогодні, 8 листопада, набув чинності наказ МОЗ про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням", – зазначив міністр.

 

Вимога поширюється на працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів, місцевих держадміністрацій і їхніх структурних підрозділів, а також закладів вищої післядипломної, фахової, передвищої, професійної, дошкільної, позашкільної освіти й наукових установ, незалежно від форми їхньої власності.

 

"Працівники вказаних організацій, які станом на 8 листопада не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення", – наголосив Ляшко.

 

Він нагадав, що не будуть відсторонені особи, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідні медичні висновки.

 

08.11.2021

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