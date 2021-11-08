В Україні найнижча кількість захворювань на ковід за три тижні.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 13 068 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найнижчий показник добових захворювань за попередні три тижні.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили в Одеській (1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.
Учора шпиталізували 3 532 особи.
За добу зафіксували 473 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Тестування методом ПЛР: Частка позитивних тестів
За весь час пандемії в Україні захворіла 3 088 501 особа.
Померло 72 557 людей.
08.11.2021