Помер Юхим Звягільський, депутат восьми скликань і колишній голова уряду.

Народний депутат восьми скликань Верховної Ради, колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхим Звягільський помер у віці 88 років.

Про це повідомила його адвокатка Тетяна Зелькіна у Facebook.

"Не стало дуже близької мені людини. Юхим Леонідович Звягільський був для мене не просто клієнтом. Він був старшим другом. Він був людиною, яка завжди по-батьківському розмовляла зі мною. Завжди щиро цікавився, що відбувається в моєму житті. Його було цікаво слухати годинами, тому що він прожив дуже насичене життя", – написала Зелькіна.

З її слів, п'ять днів тому Звягільський потрапив до реанімації, втім, не уточнила діагнозу. "Він боровся. І вже здавалося, що в нього все вийде. Але ні", – додала Тетяна.

Представники пресслужби "ОПЗЖ" повідомили у коментарі "Суспільному", що Юхим Звягільський лежав у лікарні з коронавірусом.

Юхим Звягільський народився 20 лютого 1933 року у Донецьку (тоді – Сталіно). Він був народним депутатом 1-8 скликань Верховної Ради, виконував обов'язки прем'єр-міністра України із вересня 1993 до липня 1994 року. В останньому, восьмому, скликанні Звягільський представляв "Опозиційний блок". Був одним із засновників Партії регіонів.

Звягільський – керівник шахти ім. Засядька від 1979 року. Доктор технічних наук, лауреат звання "Герой України".