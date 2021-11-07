Офіційно: В Україні від ковіду померло 72 тисячі людей.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 17 419 нових випадків коронавірусної хвороби. За вчора зафіксували 449 смертей, спричинених ускладненнями коронавірусу.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це впливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість випадків ковіду виявили в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) і Львівській (1095) областях.
За добу шпиталізували 5652 особи.
Динаміка шпиталізацій (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 075 433 особи.
Померло 72 084 людини.
07.11.2021