Офіційно: В Україні від ковіду померло 72 тисячі людей.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 17 419 нових випадків коронавірусної хвороби. За вчора зафіксували 449 смертей, спричинених ускладненнями коронавірусу.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це впливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків ковіду виявили в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) і Львівській (1095) областях.

 

За добу шпиталізували 5652 особи.

 

Динаміка шпиталізацій (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 075 433 особи.

 

Померло 72 084 людини.

 

07.11.2021

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