У Польщі пройшли масові акції протесту проти заборони абортів.

Їх спровокувала смерть 30-літньої вагітної польки через вади розвитку плоду.

У багатьох польських містах в суботу, шостого листопада, пройшли масові протестаційні акції з вимогою скасувати законодавство щодо заборони абортів. Підставою для протестів стала смерть 30-літньої вагітної польки. Жінка на ім’я Іза померла в лікарні міста Пщина через вади розвитку плоду. За словами представників організаторів акцій, Іза стала першою жертвою польського законодавства, яке було змінене рік тому таким чином, що фактично заборонило аборти. Про це повідомив телеканал TVN24.

У лікарню Іза потрапила на 22-му тижні вагітності після того, як у неї передчасно відійшли навколоплідні води. Адвокатка родини померлої Йоланта Будзовська (Jolanta Budzowska) повідомила, що у листуванні з рідними та друзями, яке Іза вела з лікарні, вона вказувала, що через законодавчі заборони лікарі були змушені «прийняли вичікувальну позицію, утримуючись від спорожнення матки до моменту смерті плода». Що власне й стало причиною летального наслідку.

«Під час шпиталізації зародок помер. Після менш ніж 24 годин перебування у лікарні жінка також померла. Причиною смерті став септичний шок. У померлої залишилися чоловік та донька», – розповіла Йоланта Будзовська.

Наймасовіша демонстрація відбулася у Варшаві, на неї вийшли кілька десятків тисяч людей, серед яких був і експрем'єр Польщі, лідер опозиційної партії «Громадянська платформа» Дональд Туск та колишня кандидатка на посаду президента від цієї ж політичної сили Малґожата Кідава-Блоньська (Małgorzata Kidawa-Błońska). Проте на акції вони не виступали, аби не політизувати її. Організатори демонстрації також закликали учасників не використовувати політичну символіку.

Протестувальники зібралися біля будівлі Конституційного суду, а потім рушили маршем у бік Міністерства охорони здоров'я. При цьому вони скандували «Жодної більше» (Ani jednej więcej), несли транспаранти з надписами «Це могла бути я» (To mogłam być ja) або «Не будемо народжувати, щоб хрестити і ховати» (Nie będziemy rodzić, żeby chrzcić i grzebać). Багато хто тримав у руках знимку Ізи.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи трагічний інцидент, відкинув зв'язок смерті вагітної з чинним законодавством у сфері абортів. У лікарні у Пщині було проведено перевірку, було відсторонено двох лікарів, які чергували у день смерті Ізи.