Пандемія почала загасати: на одного хворого припадає менш, ніж одне нове зараження.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 25 063 нових випадки коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях і в Києві (1426).

Графіки демонструють, що пандемія в Україні вийшла на плато. Якщо порівнювати статистику тиждень до до тижня, то помітно, що статистика захворювань пішла на спад. Коефіцієнт R₀ уперше за понад чотири місяці впав нижче одиниці (0,98); це означає, що на 100 виявлених минулого тижня випадків ковіду припадає 98 нових заражень поточного тижня.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Іще один параметр, котрий свідчить про згасання теперішньої хвилі пандемії, – це частка позитивних тестів на ковід. Графік пішов униз після кількамісячного зростання.

Частка позитивних тестів

Водночас, статистика летальних випадків вийшла на нові рекорди. За вчора в Україні зафіксували 793 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це, очевидно, наслідок максимуму шпиталізацій півтора тижні тому. Дотеперішній пік – 734 померлих (за підсумками 25 жовтня).

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 058 014 осіб.

Померло 71 635 людей.