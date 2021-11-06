Пандемія почала загасати: на одного хворого припадає менш, ніж одне нове зараження.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 25 063 нових випадки коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях і в Києві (1426).

 

Графіки демонструють, що пандемія в Україні вийшла на плато. Якщо порівнювати статистику тиждень до до тижня, то помітно, що статистика захворювань пішла на спад. Коефіцієнт R₀ уперше за понад чотири місяці впав нижче одиниці (0,98); це означає, що на 100 виявлених минулого тижня випадків ковіду припадає 98 нових заражень поточного тижня.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Іще один параметр, котрий свідчить про згасання теперішньої хвилі пандемії, – це частка позитивних тестів на ковід. Графік пішов униз після кількамісячного зростання.

 

Частка позитивних тестів

 

Водночас, статистика летальних випадків вийшла на нові рекорди. За вчора в Україні зафіксували 793 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це, очевидно, наслідок максимуму шпиталізацій півтора тижні тому. Дотеперішній пік – 734 померлих (за підсумками 25 жовтня).

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 058 014 осіб.

 

Померло 71 635 людей.

 

06.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Загроза відновлення війни на Балканах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Боснії і Герцеговині загрожує розпад, а то й відновлення війни. Експерти припускають, що ескалація напруги в реґіоні зрежисована з Кремля.
05.11.21 | | У світі
Церковна єдність: чи є альтернатива унії?
Анатолій БАБИНСЬКИЙ
Унійні церкви називають мостами між Сходом і Заходом. Однак мости необхідно вдосконалювати, розширяти, перебудовувати. Вони не можуть століттями залишатись такими ж
04.11.21 | | Україна
Перша стипендія Шептицького
Оксана Палій
Cтипендія Шептицького у всій багатоликості складових частин проекту розгорнулася як певна система навігації для формування трендів майбутньої сучасної культури, що може і надалі виростати у цілісні системи міжкультурної комунікації.
03.11.21 | | Штука
Як львівські злодії шварґотіли
Юрій Винничук
Був у Львові за бабці Австрії поліцейський Антоній Курка. Мав кілька державних відзнак, але вславився дослідженням злодійської мови
03.11.21 | | Дискурси
Дитячі ігри в дорослих
Олег Яськів
Глядач може сприймати цей фільм на різних рівнях інтелектуальної ієрархії: або як просту інсценізацію дитячих ігор, або як ігрову модель для психологічних експериментів, або як алегорію духовного стану сучасного світу. Причому ніхто не програє, тому що на кожному з цих рівнів гарантована найвища якість кіно.
02.11.21 | | Штука
Генетичні причини ожиріння
Науковці з Університету Вірджинії визначили 14 генів, які викликають, і три, які запобігають ожирінню. Отримані результати дозволяють створити нові методи лікування одного з найпоширеніших розладів здоров'я.
02.11.21 | | Наука
Горохом об попередника
Андрій ЛЮБКА
Виявилося, що «стара система» має якийсь притягальний шарм, що швидко заворожує навіть тих людей, які ніколи раніше не були її гвинтиками.
02.11.21 | | Дискурси
З листопадових днів
Уляна Кравченко
І сталося.                     В той день сповнилась Мрія           І пісня голосна,                     про Сонце Молоде,                     полилася з душі...       
01.11.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.