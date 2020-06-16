Заступник голови МЗС часів Януковича отримав керівну посаду в РНБО.

 

Президент України Володимир Зеленський призначив свого радника Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 

Про це йдеться в указі №228, датованому 16 червня.

 

 

Руслан Демченко працює вже на п'ятого президента.

 

Дипломат, у 1997-2000 роках він працював у службі протоколу при Адміністрації Президента Леоніда Кучми.

 

У 2005 році пішов на службу в Секретаріат Президента Вікторова Ющенка.

 

За Януковича працював першим заступником міністра закордонних справ. Згідно з інформацією аналітиків, був куратором зовнішніх відносин України з Росією. Брав участь в нараді Кабінету Міністрів 21 листопада 2013 року, на котрій приймалося рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію.

 

Президент Петро Порошенко залучив його до своєї зовнішньої політики як радника. Зокрема, Демченко мав мандат на роботу в Тристоронній контактній групі.

 

У липні 2019 року Президент Зеленський призначив Руслана Демченка своїм радником.

 

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