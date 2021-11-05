"Слугу народу" відсторонили від п'яти засідань ВР за слова про померлого колегу.

 

Верховна Рада відсторонила народну депутатку з парламентської фракції "Слуга народу" Галину Третьякову від участі в п‘яти пленарних засіданнях через її висловлення щодо смерті парламентаря від депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова.

 

 

За таке рішення проголосували 234 народні депутати, передає "Укрінформ".

 

"Прошу народного депутата України Галину Миколаївну Третьякову залишити зал засідань Верховної Ради України на період проведення п'яти пленарних засідань Верховної Ради України", – оголосив після голосування Голова ВР Руслан Стефанчук.

 

Нагадаємо, під час пленарного засідання 8 жовтня народні депутати від групи "За майбутнє" заявили, що народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова в партійному чаті "СН" прокоментувала смерть Антона Полякова фразою: "На одного ворога менше".

 

Того ж дня всі парламентські фракції та депутатські групи звернулися до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту щодо відсторонення Третьякової від участі у п’яти пленарних засіданнях ВР через зазначені висловлювання.

 

Водночас співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко заявив, що представники партії зібрали підписи голів фракцій та депутатських груп під ініціативою про відкликання Третьякової з посади керівника комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Утім "слуги народу" не підтримали відкликання Третьякової.

 

Антона Полякова знайшли мертвим вночі 8 жовтня у Дніпровському районі Києва. Правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле у таксі, його намагалися реанімувати лікарі "швидкої", але констатували смерть.

 

05.11.2021

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