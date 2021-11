Легендарна група ABBA випустила альбом після 40-річної перерви.

До альбому увійшло 10 треків, написаних з дотриманням традиційного стилю групи.

Легендарна шведська поп-група ABBA випустив свій новий альбом під назвою Voyage через 40 років з моменту виходу попереднього. Про це повідомив британський телеканал Sky News. Нагадаємо, що останній студійний альбом групи під назвою The Visitors («Відвідувачі») був випущений 1981 року.

До нового альбому увійшли десять треків. Раніше гурт вже репрезентував два з них— I Still Have Faith in You та Don't Shut Me Down.

«Нові пісні писалися, абсолютно незважаючи на всі зміни моди та стилю, які відбулися у популярній музиці останніх десятиліть», – стверджує учасники групи Бйорн Ульвеус (Björn Ulvaeus). «Почасти тому, що в Voyage нам хотілося знову відтворити первозданний дух ABBA, бо в сучасній музиці немає нічого, що мене захоплювало б, нічого, чого хотілося б наслідувати», – пояснив ще один аббівець Бенні Андерссон (Benny Andersson).

Навесні 2022 року гурт представить новий реліз на концерті в Лондоні. Перед глядачами виступлять усі члени групи, а також будуть використані голограми молодих Аґнети Фельтског (Agnetha Fältskog), Бйорна Ульвеуса, Бенні Андерссона і Ані-Фрід Лінґстад (Anni-Frid Lyngstad). Віртуальні образи артистів, так звані Abba-tars, були розроблені для концерту компанією Industrial Light and Magic американського кінематографіста Едварда Лукаса, автора «Зоряних воєн».

Заснована 1972 року шведська група АВВА виступала десять років. Авторству групи належать хіти Dancing Queen, Super Trouper, Mamma Mia тощо. Міжнародне визнання учасники здобули після перемоги на конкурсі «Євробачення» у 1974 році. ABBA вважається одним з найуспішніших музичних проектів ХХ століття.