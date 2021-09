ABBA випустить новий альбом після 40-літньої перерви.

Окрім того шведська група виступить з концертом, у якому замість учасників братимуть участь їхні голограми.

Легендарна шведська поп-група ABBA оголосила про випуск першого за 40 років альбому. Він вийде п’ятого листопада і матиме назву Abba Voyage. В альбомі буде репрезентовано 10 пісень. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію на сайті музикантів.

Дві пісні з альбому – I Still Have Faith in You і Do not Shut Me Down – вже були представлені публіці на відеопрезентації в Лондоні. За словами артистів, після цього вони стали працювати над новими композиціями і врешті-решт вирішили випустити альбом.

«Спочатку у нас були тільки дві пісні, але потім ми подумали, що, напевно, варто зробити ще кілька. Я думаю, альбом вийде досить якісним. Ми зробили все, що могли в нашому віці», – розповів Бенні Андерссон (Benny Andersson) в коментарі для ВВС.

Музиканти також планують відкрити арену в Лондоні і дати там серію концертів, починаючи з 27 травня 2022 року. Брати участь замість співаків будуть їхні голограми – зображення в молодому віці, які отримали назву Abba-tars. Віртуальні артисти були розроблені компанією Industrial Light and Magic американського кінематографіста Едварда Лукаса, автора «Зоряних воєн».

Під час підготовки шоу використовувалися спеціальні сенсори, які фіксували руху вже літніх музикантів ABBA (їм усім вже понад 70 років), щоб змусити їхні молоді «копії» рухатися якомога реалістичніше.

«Аґнета, Фріда, Бенні і Бьорн вийшли на сцену перед 160 камерами і приблизно таким же числом геніїв, які працюють з візуальними ефектами. За п'ять тижнів вони ідеально виконали всі пісні, які будуть використовуватися в цьому шоу», – розповів продюсер групи Людвіґ Андерсон (Ludvig Andersson).