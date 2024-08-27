Гурт Oasis відновлюється після 15-річної перерви.

Тур гурту Британією і світом заплановано на наступний рік.

Легендарний британський рок-гурт Oasis возз'єднується після 15 років перерви. Ноел Ґаллахер (Noel Gallagher) і його брат Ліам (Liam Gallagher) у вівторок, 27 серпня, підтвердили чутки, котрі циркулюють уже кілька днів, про те, що гурт готує концертний тур наступного року. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Нагадаємо, що рок-гурт Oasis був створений у Манчестері 1991 року. Лідери гурту – брати Ґаллахери: Ноел – гітарист, автор більшості пісень й основний вокаліст, а його молодший брат Ліам був вокалістом і автором лише невеликої частини пісень. Вони були єдиними незмінними учасниками гурту з моменту його заснування.

За 17 років існування Oasis випустили сім студійних альбомів, кожний з яких ставав мультиплатиновим та посідав перші місця в британських та світових гіт-парадах. Сумарний наклад проданих альбомів Oasis перевищує позначку 65 мільйонів. Гурт 15 разів отримував премію NME Awards, 5 – Brit Awards, 9 – Q Awards, 4 – MTV Europe Music Award і тричі номінувався на Grammy. 2005 року Oasis були названі видавництвом Guinness «найуспішнішим творчим проєктом британської індустрії за останні десять років».

28 серпня 2009 року Ноел Ґаллахер оголосив про вихід з групи. Цьому передувала бурхлива сварка з братом Ліамом, яка навіть переросла в бійку на фестивалі під Парижем. Ноел заявив, що більше не здатний перебувати з Ліамом на одній сцені. 8 жовтня 2009 Ліам Ґаллахер оголосив про те, що група офіційно розпалася.

З того часу брати створювали різноманітні сольні проєкти, жоден з яких проте і близько не підійшов до рівня слави, досягнутого Oasis.

Концерти відновленого рок-гурту вже оголошено на липень та серпень 2025 року. Перший тур пройде Великою Британією та Ірландією на аренах Лондона, Манчестера, Кардіффа, Единбурга і Дубліна. У заяві гурту йдеться про плани щодо інших концертів – у Європі та за її межами.

«Змовкли гармати. Зійшлися зірки. Закінчилося велике очікування. Приходьте на концерти. По телевізору не покажуть», – написали Ґаллахери в Instagram гурту Oasis. Вони пояснили, що жодного особливого поштовху до примирення не було, а вони просто поступово усвідомили, що час настав. І що нову музику писати поки що не збираються.