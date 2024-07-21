Науковці дослідили траєкторію мелодій хіт-парадів за 70 років: вони стають менш складними.

Це пояснюють більшою щільністю нот: кількість нот, що співаються за секунду, збільшується, а "революції" мелодій частково можуть бути пов'язані з появою нових жанрів, таких як стадіонний рок, диско і хіп-хоп

"Чи не зіграєш ти просту мелодію", – співав Бінг Кросбі у своєму виконанні класичного твору Ірвінга Берліна. Схоже, що його бажання справдилося: дослідження показало, що мелодії сучасних хіт-парадів менш складні, ніж ті, що були в минулому.

Вчені вважають, що ці зміни – бодай частково – пов'язані з появою нових жанрів, таких як стадіонний рок, диско та хіп-хоп, що з'явилися протягом останніх десятиліть.

Втім, Маделін Гамільтон, співавтор дослідження з Лондонського університету королеви Марії, зазначає: результати дослідження не означають, що музика стала тупішою.

"Я припускаю, що інші музичні аспекти стають складнішими, а мелодії – простішими, аби це компенсувати", – каже Гамільтон, зазначаючи, що в той час як у попередні десятиліття музику створювали за допомогою кількох інструментів, а отже складність переважно додавав вокал, сучасні треки складаються з великої кількості шарів та звукових текстур.

У своїй статті в журналі Scientific Reports Гамільтон та її співавтор д-р Маркус Пірс описують, як вони досліджували пісні, що потрапляли в першу п'ятірку музичного чарту синглів за підсумками року за версією американського журналу Billboard щороку в період з 1950 по 2022 рік. Серед них були Heartbreak Hotel Елвіса Преслі, Hey Jude Бітлів, Vogue Мадонни, Poker Face Леді Гаги та Irreplaceable Бейонсе.

Відібравши, потім вони проаналізували вісім характеристик, що стосуються висоти тону та ритмічної структури мелодій. Отримані результати показали, що середня складність мелодій з часом знизилася – з двома великими падіннями в 1975 і 2000 роках, а також меншим падінням в 1996 році.

Гамільтон вважає, що одним з пояснень є розквіт різних музичних жанрів, зокрема перше падіння відбулося приблизно в той час, коли стали популярними стадіонний рок і дискомузика.

"Падіння у 2000 році, ймовірно, принаймні частково пов'язане з появою хіп-хопу, тому що ці мелодії дуже виразні – зазвичай це дуже прості мелодії", – каже Гамільтон.

Вона додала, що менший спад близько 1996 року також може бути пов'язаний з хіп-хопом, хоча ще однією можливою причиною є поява цифрових аудіостанцій, які дозволяють легко зациклювати фрагменти та фрази в піснях.

"Ми думаємо, що це могло призвести до збільшення кількості повторень у мелодіях", – каже вона.

Але зміни в мелодіях не обов'язково відображають повну картину. Аналіз показав, що в хіт-парадах збільшилася, особливо з 2000 року, щільність нот – іншими словами, кількість нот, що співаються за секунду.

"Якщо у вас є мелодія з великою кількістю нот в секунду, це дещо обмежує, наскільки складною може бути мелодія, – каже Гамільтон. – Натомість якщо ви співаєте повільніше, то можете співати більш несподівані висоти або ж робити більші переходи і тому подібне".

За словами команди, інші дослідження не виявили за 50 років, починаючи з 1960-го, жодних ознак деградації тембру чи гармонії музики. І хоча «революції» в популярній музиці були відмічені і раніше, їхні часові рамки відрізняються – бо, на думку Гамільтон та її колег, це може бути пов'язано з іншими дослідженнями, що фокусуються на різних особливостях музики, а також з тим, що в новому дослідженні розглядаються лише лідери хіт-парадів.

Гамільтон каже, що розширює свій аналіз, щоб включити інші аспекти музики: "Зараз ми досліджуємо акорди. Ми також хочемо розширити наш аналіз, охопивши більше пісень, щоб побачити, чи ця тенденція щодо мелодій простежується в більшому масиві музичних творів".

Madeline Hamilton & Marcus Pearce

Trajectories and revolutions in popular melody based on U.S. charts from 1950 to 2023

Scientific Reports, volume 14, Article number: 14749 (04.07. 2024)

Nicola Davis

Melodies in chart-topping music have become less complex, study finds

The Guardian, 04.07.2024