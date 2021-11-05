Пандемія вийшла на плато: кількість добових випадків ковіду не зростає.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 26 488 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.
Графіки демонструють, що пандемія в Україні виходить на плато. Якщо порівнювати статистику тиждень до до тижня, то помітно, що статистика захворювань перестала зростати. Коефіцієнт R₀ досягнув чотиримісячного максимуму і впав майже до одиниці (1,006).
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Учора в Україні шпиталізували 5497 осіб.
За добу зафіксували 696 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка шпиталізацій
За весь час пандемії в Україні захворіла 3 032 951 особа.
Померло 70 842 людини.
05.11.2021