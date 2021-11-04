Офіційно: Загальна кількість захворювань на ковід в Україні досягла трьох мільйонів.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 27 377 нових випадків коронавірусної хвороби – максимум добових захворювань за весь час пандемії. Офіційно за ці півтора року в Україні підтвердили три мільйони занедужань – 3 006 463.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Найбільшу кількість добових захворювань зареєстрували на Дніпропетровщині (2254), на Одещині (1899), в Києві (1836), у Харківській (1656), Житомирській (1559), Сумській (1559) областях.

За весь час пандемії найбільше недужих виявили в Києві (265,4 тис.), на Харківщині (212 тис.), на Одещині (199,8 тис.), на Дніпропетровщині (194,6 тис.), на Львівщині (186,9 тис.).

Незважаючи на нові антирекорди, темпи поширення COVID-19 в Україні продовжують спадати і досягли чотиримісячного мінімуму: цього тижня середня семиденна кількість захворювань уже майже така сама, що й попереднього тижня.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби в Україні шпиталізували 5472 особи.

Померло 699 людей.

Загальна кількість пацієнтів, померлих за весь час пандемії, перевищила 70 тисяч – число жертв сягло 70 146.