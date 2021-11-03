У центрі Києва протестують проти вакцинації та ковід-обмежень.

У Києві поблизу Верховної Ради вранці 3 листопада почалась акція проти карантинних обмежень та "примусової вакцинації".

Про це повідомляє "Суспільне".

На акцію прийшло близько двох тисяч осіб. Спершу вони перекрили проїжджу частину вулиць Грушевського та Шовковичної.

Організатори акції з гучномовця закликали парламентарів відреагувати на вимоги учасників акції, серед яких – вимоги не вакцинувати дітей і не запроваджувати штрафи за проїзд без сертифікату.

На акцію приїхали люди з інших міст. Як розповіла одна з учасниць акції Мілана з Маріуполя, вона не хоче вакцинуватись і її вимога полягає у тому, аби підприємство, на якому вона працює, оплачувало тести для допуску на робоче місце.

"Я працюю водієм трамвайно-тролейбусного управління, нас незаконно відсторонили від функціональних обов'язків, це дискримінація за медичними показниками, нас лишили без зарплати. Я здорова людина і вважаю, що я ніякої загрози не несу. Я не відмовляюсь проходити тести, але тільки коштом підприємства, але на це наше керівництво не іде. Нас відсторонили до того моменту, поки ми не вакцинуємось", – поскаржилась жінка.

Група учасників акції тримала плакати: "Скажи "ні" обов'язковій вакцинації". Говорити з представниками ЗМІ вони відмовились. До того ж організатори через гучномовець закликали учасників протесту не розмовляти з журналістами.

Один з організаторів акції Олександр Гуміров напередодні в своєму Facebook написав, що учасники сьогоднішнього протесту "не проти ковідо-щеплень": "Ми проти примусової медицини та медичного апартеїду. Якщо людині потрібний захист або хоче захиститися – нехай робить щеплення. Але це не привід, якщо людина, наприклад, перехворіла і має імунітет або відповідально робить свій вибір не щеплюватися, позбавляти її прав, свободи, роботи, освіти, прирікати на голод та злидні".

На акцію відреагував міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він назвав протест "насмішкою над медиками та над родинами, які втратили рідних через COVID-19".

Акцію охороняють представники поліції. Правоохоронці фіксують порушення карантинних обмежень. В Києві діє "червона" зона.

Речниця Нацполіції Мар'яна Рева заявила, що "поліція здійснює перевірку карантинних обмежень виключно в межах своїх повноважень, які передбачені статтею 23 закону України про Нацполіцію, в якій вказано, що поліцейські зобов'язані виявляти, запобігати, припиняти адміністративні правопорушення. Відповідно, усі карантинні порушення вписані в статтю 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення і підпадають якраз під визначення "адміністративного порушення". Тому, перевіряючи дотримання карантинних обмежень, поліціянти діють в межах своїх повноважень. Оскільки постановою Кабміну було визначено, що в "червоній" зоні потрібно у визначених місцях перебувати лише з відповідними документами, які підтверджують ковід-безпечність. Відповідно, люди, які перебувають в цих місцях без цих документів – скоюють адміністративне правопорушення", – зазначила Рева.

Після мітингу під ВР учасники акції подалися до Офісу Президента і закликали вийти Зеленського.

Згодом учасники акції розблокували урядовий квартал.