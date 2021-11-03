В Україні другу добу поспіль фіксують понад 700 смертей від ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 23 393 нових випадки коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість летальних випадків виявили в Києві (2024), у Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558), Харківській (1374) областях.

 

Темпи поширення COVID-19 продовжують спадати і наближаються до чотиримісячного мінімуму.

 

Динаміка поширення ковіду: тиждень до тижня (у разах)

 

За добу в Україні шпиталізували 5935 пацієнтів, що є рекордом за весь час пандемії. Дотеперішній максимум – 5925 шпиталізацій (26 жовтня).

 

Минулої доби в Україні зафіксували 720 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Таким чином, статистика летальних випадків другу добу поспіль перевищує поріг у сімсот померлих. Нагадаємо, найбільшу за час пандемії кількість смертей зареєстрували 25 жовтня – 734 покійних.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 979 086 осіб.

 

Померло 69 447 людей.

 

03.11.2021

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