Міністри оборони та економіки подали до демісії.

 

Міністр оборони Андрій Таран і міністр економіки Олексій Любченко подали до демісії.

 

 

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

 

"Верховна Рада України завтра, 3 листопада, під час пленарного засідання, розгляне урядові кадрові питання", – поінформував Мельничук.

 

Згідно з його даними, парламент планує розглянути питання про звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Олексія Любченка – з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, Олексія Резнікова – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій, Олега Уруського – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Андрія Тарана – з посади міністра оборони.

 

У понеділок Олексій Резніков і Олег Уруський теж подали заяви на звільнення.

 

Ще раніше попросився до відставки Роман Абрамовський.

 

Як повідомив раніше голова фракції "Слуга народу", Олексія Резнікова планують призначити міністром оборони, а міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій замість нього стане Ірина Верещук. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості очолить теперішній голова Державної митної служби Павло Рябікін. На посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів претендує теперішній заступник міністра Руслан Стрілець. Міністерство економіки мала би очолити заступниця керівника Офісу Президента з економічних питань Юлія Свириденко.

 

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