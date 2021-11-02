Зеленський зустрівся із Байденом на кліматичній конференції в Глазго.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джозефом Байденом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

Як повідомив Зеленський на своїй сторінці у twitter, під час зустрічі співрозмовники обговорили Донбас.

"Під час розмови з Джозефом Байденом у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", – прокоментував Зеленський.

У Глазго Володимир Зеленський перетнувся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"На зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушувалося питання військово-оборонної співпраці України та США, викликів в енергетиці", – повідомив він.

Зеленський зазначив, що Сполучені Штати продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність України, а також вітають прогрес Києва у проведенні реформ і рішучу налаштованість на їхнє утілення.

Володимир Зеленський також зустрічався у Глазго з низкою інших лідерів, у тому числі прем’єром Британії Борисом Джонсоном і прем’єром Канади Джастіном Трюдо.