Прем'єр Австралії обґрунтував розірвання контракту з Францією на субмарини.

За словами Моррісона, французький контракт був «обтяжений безліччю поважних проблем».

Виступаючи на онлайн-брифінгу для журналістів, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон (Scott Morrison) пояснив, чому Канберра розірвала контракт на будівництво дизельних підводних човнів, укладений Австралією та Францією 2016 року. Він вказав на те, що угода була обтяжена безліччю проблем, а зобов'язання щодо неї французька сторона виконувала кепсько. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

«Контракт, який ми уклали з Naval Group, мав дуже поважні проблеми, багато з яких були пов'язані з виконанням зобов'язань, зі зволіканнями в реалізації проєкту і, звичайно ж, зі зростанням витрат. Це і спонукало мене 18 місяців тому ухвалити рішення про те, що може знадобитися альтернатива цьому контракту. Крім того, у нас завжди було прагнення мати атомний підводний човен, а тому я почав вивчати можливості для цього», – повідомив Моррісон у відповідь на запитання про справедливість звинувачень Парижа в тому, що рішення про розірвання контракту на будівництво субмарин було ухвалене задовго до публічної заяви про це.

Австралійський прем'єр також наголосив, що розрив контракту з Naval Group та рішення про будівництво атомних підводних човнів за американською технологією, у рамках створеного у вересні партнерства Австралії, Великої Британії та США (AUKUS), було ініціативою Австралію, а не її партнерів. «Сполучені Штати та Велика Британія не наполягали на тому, щоб ми розірвали контракт із Naval Group. Австралія ініціювала це сама», – запевнив Моррісон.

Напередодні президент Франції звинуватив австралійське керівництво в обмані щодо нового партнерства у сфері безпеки AUKUS. У телефонній розмові з Моррісоном він зазначив, що одностороннє рішення Канберри відмовитися від контракту на користь іншого проєкту «підірвало стосунки довіри між двома країнами».

Під час брифінгу Скотт Моррісон так прокоментував закиди з Парижу: «Я розумію, що він [президент Франції Емманюель Макрон] дуже засмучений і тому зробив кілька особистих зауважень, але я не збираюся відповідати тим же. Австралія з радістю працюватиме з Францією над проєктами, які становлять обопільний інтерес. Зрозуміло, що образа французької сторони все ще дуже сильна, але ми зачекаємо, доки вона пройде».