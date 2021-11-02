США провели консультації з союзниками через накопичення військ Росії на українському кордоні.

Адміністрація Сполучених Штатів Америки провела консультації із союзними країнами щодо ситуації безпеки на кордонах України. Офіційний Вашінґтон фіксує концентрацію військ Росією.

Про це заявив у понеділок під час зустрічі з журналістами радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає "Укрінформ".

"Упродовж вихідних ми мали можливість провести консультації з ключовими союзниками та партнерами щодо України, щоби бути певними, що ми захищаємо Україну, або підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України", – прокоментував Салліван повідомлення про зосередження російських сил біля українських кордонів.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією", – додав радник президента США.

Напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Співрозмовники видання повідомили, що вони спостерігають "незвичайні переміщення" техніки та військових у західному регіоні РФ. Вони нагадали, що у квітні цього року скупчення військ РФ біля кордону з Україною спричинило міжнародний резонанс.

Як пише The Washington Post, упродовж тижня у соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких зображено російські залізничні ешелони та автоколони, що перевозять техніку, зокрема танки та ракети, на південь та захід Російської Федерації.

"Суть у тому: це не тренування. Схоже, це не тренування. Щось відбувається. Що це може бути?" – прокоментував Майкл Кофман, директор програми досліджень Росії у некомерційній аналітичній групі CNA.

Згідно з даними Кофмана, підрозділи 41-ї загальновійськової армії РФ, що базуються у Новосибірську, приєдналися до угруповання, яке перебуває біля кордонів України, замість того, щоб повернутися до місця своєї постійної дислокації. Аналогічна ситуація спостерігається з 1-ю гвардійською танковою армією, що базується під Москвою, її військових та засоби зараз перекидають ближче до України.

Видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, котрі підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Фотографії показують скупчення механізованих частин із танками та самохідною артилерією разом із наземними військами в районі російського міста Єльня недалеко від кордону з Білоруссю.

В райони навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України, перемістили техніку 4-ої танкової дивізії Росії. У цьому ж районі зауважили техніку 1-ї гвардійської танкової армії.

Підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються.

При тім українська розвідка не підтвердила інформації про додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", – йдеться у повідомленні Міноборони.

В армійському відомстві вважають, що оприлюднені у медіях факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій. Правдоподібно, ці маневри є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань.